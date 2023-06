Sandra Annenberg é detonada após fazer post em apoio à comunidade LGBTQIA+

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/06/2023 - 14:56 Compartilhe

Na tarde deste domingo (11), Sandra Annenberg foi detonada nas redes sociais após fazer uma publicação em apoio à comunidade LGBTQIA+. No Instagram, a jornalista compartilhou uma foto ao lado do marido, Ernesto Paglia, e da filha do casal, Elisa, em frente a uma bandeira de arco-íris.

+Preta Gil: Médico explica implantação de bolsa de colostomia na cantora

+Demitido do SBT por motivo bizarro, Dudu Camargo acumula polêmicas; relembre

“Nossa família se une às @maespeladiversidade e a todes que lutam pelo respeito aos direitos LGBTQIA+! Estamos juntes”, diz o texto divulgado por Annenberg.

Alguns internautas não gostaram da postagem da apresentadora da Globo e criticaram: “TODOS podem lutar pelos seus diretos sem precisar se vitimizar. Cansada”, disparou uma seguidora. “Uma jornalista formada com anos de televisão, falando ” todes “, é o cúmulo do absurdo”, detonou outra.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias