Sanderson Farms pode ser vendida para Cargill ou Continental Grain por US$ 4,5 bi

A Sanderson Farms, terceira maior produtora de frango dos Estados Unidos, se aproxima de um acordo para a venda da sua operação por um valor de cerca de US$ 4,5 bilhões, de acordo com fontes próximas das negociações. Dentre as empresas interessadas estão a Cargill e a Continental Grain Co., que possui uma processadora de frango menor. O negócio pode ser fechado na segunda-feira.

A empresa vem despertando o interesse de diversos pretendentes nos últimos meses, em razão do aquecimento da demanda pelos seus produtos. São 13 aviários distribuídos entre a Carolina do Norte e o Texas, com processamento total de quase 13,6 milhões de frangos por semana.

A crescente demanda por peitos de frango, asas e outros produtos impulsionou os preços das aves à medida que os restaurantes reabrem, após o pico da pandemia da covid-19.

Os preços do peito no atacado são quase o dobro do que eram no início do ano, de acordo com dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA).

As vendas de Sanderson no trimestre encerrado em 30 de abril subiram cerca de um terço e seus lucros saltaram para US$ 97 milhões, contra US$ 6 milhões durante o mesmo período em 2020.

Caso a Continental vença a disputa, a combinação da Sanderson com a marca da companhia, Wayne Farms, que tem sede na Geórgia, formaria um concorrente que detém 15% da produção de frango do país, de acordo com dados da Watt Poultry USA.

A Tyson Foods lidera a indústria, com um quinto do mercado, seguida pela Pilgrim’s Pride, que representa 16% do total nacional.

Também com uma fatia relevante do mercado de alimentos, a Cargill é um importante fornecedor de frango na Ásia e possui outras operações avícolas no Canadá, Reino Unido e na América Latina.

