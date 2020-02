Sanders e Buttigieg são atacados por adversários em debate

WASHINGTON, 8 FEV (ANSA) – O senador de Vermont, Bernie Sanders, e o ex-prefeito de South Bend Pete Buttigieg foram alvos de seus adversários na noite desta sexta-feira (7) durante o oitavo debate democrata, em New Hampshire. Enquanto Sanders, “socialista democrático”, recebeu críticas por sua proposta de governo, Buttigieg foi classificado como “inexperiente”. Os dois, no entanto, estão em ascensão depois de reivindicarem a vitória nas primárias de Iowa no início da semana. O ex-vice-presidente Joe Biden, por sua vez, que perdeu popularidade e aparece na quarta posição nas pesquisas do centro-oeste do país, focou em sua experiência para tentar melhorar sua colocação na disputa. Já os outros quatro candidatos, a senadora progressista Elizabeth Warren, a senadora moderada Amy Klobuchar, o empresário Andrew Yang e o bilionário Tom Steyer, também pressionaram os rivais. “Um novato na política, sem história”, afirmou Klobuchar. Buttigieg, por sua vez, rebateu afirmando que é preciso “uma perspectiva que nos permita deixar a política do passado, seguir em frente e trazer mudanças para Washington”.

A crítica mirou os dois adversários em especial: Sanders, de 78 anos, e Biden, de 77 anos, senador há 26 anos e ex-vice de Barack Obama (2008-2016).

Sanders, entretanto, retrucou acusando o ex-prefeito de ser candidato a Wall Street. “Pete, não tenho 40 bilionários para contribuir com minha campanha”, disse ele, fazendo referência aos representantes da indústria farmacêutica e de Wall Street, que, segundo o senador, financiam a campanha de Buttigieg. Além disso, ele ressaltou que o jovem político precisa apresentar um programa que funcione para os trabalhadores do país, não para a classe bilionária. O polêmico debate aconteceu após uma enorme confusão na contagem de votos que levou a um atraso na divulgação dos resultados das primárias de Iowa. (ANSA)