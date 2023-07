Sánchez visita Ucrânia em 1º dia da presidência da Espanha da UE

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 01/07/2023 - 15:01 Compartilhe

MADRI, 1 JUL (ANSA) – No dia em que a Espanha assumiu a presidência rotativa da União Europeia, o primeiro-ministro do país, Pedro Sánchez, se encontrou neste sábado (1º) com o chefe de Estado da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em Kiev.

Em uma coletiva de imprensa, Sánchez assegurou que Madri estará ao lado dos ucranianos pelo “tempo que for preciso”.

“A posição da UE é clara. Todos condenamos a agressão russa e trabalhamos juntos, vamos continuar assim até que tenhamos paz.

Estamos enviando uma mensagem a Putin, que a Europa ajudará Kiev enquanto for necessário”, disse Sánchez.

Em sua terceira visita ao país desde o início da guerra, o premiê espanhol anunciou uma nova ajuda de 55 milhões de euros para Kiev, além de reforçar o apoio de Madri à entrada da Ucrânia na UE.

“A Espanha reitera o seu apoio à candidatura da Ucrânia à União Europeia, que será uma das prioridades de sua presidência.

O país apoia o reforço da parceria entre a Nato e a Ucrânia”, disse Sánchez.

O chefe de governo espanhol voltará para Madri amanhã (2), pois terá uma reunião com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel. (ANSA).

