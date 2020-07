‘Sánchez não é o mesmo que vi na Inglaterra, mas está no caminho’, diz Conte Treinador da Inter de Milão defendeu o chileno e

disse que o atacante está tendo boas atuações

Antonio Conte saiu em defesa de Alexis Sánchez. Após a goleada sobre o Brescia por 6 a 0, o treinador da Inter de Milão disse que o atacante chileno está no caminho certo.

– Contratamos Alexis para acrescentar qualidade ao plantel. Ele já não é o mesmo jogador que vi na Inglaterra, mas está no caminho certo. Entrou com a atitude certa contra o Parma e trabalhou muito no jogo de hoje – disse.

Ao ser questionado se Sánchez deveria receber mais minutos em campo, Conte ironizou.

– Como assim? Até hoje, ele participou de todos os jogos que podia. O problema é que não esteve disponível (devido a lesão). São tretas que só me fazem rir.

