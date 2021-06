Sánchez marca em jogo-treino e se aproxima do retorno ao Santos Uruguaio fez um gol e deu uma assistência em jogo-treino contra o time Sub-23

O Santos teve uma boa notícia no jogo-treino que realizou entre atletas que não participaram do confronto contra o Cianorte, na última terça (1), pela Copa do Brasil e a equipe Sub-23. O meia Carlos Sánchez esteve presente com o time “reserva” do Alvinegro. Essa foi a primeira vez que o uruguaio disputou um coletivo após romper o ligamento do joelho em outubro de 2020.

Em dois tempos de 35 minutos, a partida terminou 3 a 2 para os “reservas”. Principal novidade, Sánchez fez um gol de pênalti e deu uma assistência para Danilo Boza, reforço do Santos para a temporada. O terceiro gol santista foi marcado pelo Menino da Vila Renyer. A informação inicial foi divulgada pela Gazeta Esportiva.

Com vínculo até 22 de julho, o jogador e o Santos negociam a renovação de contrato. No começo das conversas, algumas escolhas do Peixe distanciaram um possível acordo. Com o tempo e a campanha lançada pela torcida santista, o Sánchez ficou balançado e começou a ceder.

Os titulares da vitória por 2 a 0 sobre o Cianorte trabalharam separadamente no gramado. O técnico Fernando Diniz não poderá contar com Lucas Braga, que teve uma lesão de grau um (o mais leve) na coxa esquerda confirmada após a partida contra o Cianorte.

O Santos corre para ter o zagueiro Danilo Boza e o meia Vinicius Zanocelo (ainda não anunciado) no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. O prazo máximo para ter os reforços no duelo contra o Ceará, no sábado, segundo é até 18h desta sexta-feira.

