Sánchez fecha acordo para formar novo governo na Espanha

ROMA, 03 JAN (ANSA) – A Espanha está muito próxima de encerrar um longo impasse político. A nova coalização de governo liderada pelo primeiro-ministro interino do país, Pedro Sánchez, recebeu nesta quinta-feira (2) o apoio do maior partido separatista catalão e abriu caminho para um novo mandato.

O partido independentista Esquerda Republicana da Catalunha (ERC) fechou um acordo com o Partido Socialista Operário Espanhol (Psoe) de Sánchez e vai se abster na votação sobre a nova coalização, deixando o caminho livre para a aprovação do novo governo de esquerda no país.

De acordo com o ERC, um governo liderado por Sánchez manterá conversações sobre o futuro da Catalunha. O texto do acordo mostrou que as negociações deverão respeitar “os intrumentos e os princípios que regem o sistema jurídico democrático”. Além disso, o pacto prevê, no prazo de 15 dias, a realização de novas negociações entre Madri e Barcelona.

Além disso, o vice-presidente do ERC, Pere Aragonès, afirmou que o partido está correndo riscos, mas disse que “vale a pena abrir caminho para fazer política”.

O ERC sofreu críticas de outros grupos separatistas da Catalunha, mas Aragonès afirmou que a abstenção dos 13 parlamentares do partido não significa “renunciar a nada”.

A Espanha tem sido atormentada por incertezas políticas há quase um ano. A nação passou por duas eleições inconclusivas em 2019, além do progresso da Catalunha pela sua independência.

A Câmara de Deputados começará a discutir o voto de confiança a Sánchez no sábado (4). Juntos, Psoe e a coalização Unidas Podemos têm 155 dos 350 assentos na Câmara, aos quais se somam os seis deputados do Partido Nacionalista Basco (PNV), que também fará parte da aliança. Para ter maioria, Sánchez precisará de 176 votos e a negociação bem sucedida com a legenda nacionalista ERC diminuirá o quórum mínimo.(ANSA)