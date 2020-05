San Siro não tem interesse cultural,diz Comissão da Lombardia

MILÃO, 21 MAI (ANSA) – O Ministério dos Bens Culturais e do Turismo da Itália, por meio da Comissão Regional para o Patrimônio Cultural da Lombardia, informou à cidade de Milão que o estádio San Siro “não apresenta interesse cultural e, como tal, está excluído das disposições de proteção”.

Em novembro do ano passado, a Prefeitura da cidade fez uma solicitação aos órgãos para verificar se existe o chamado “interesse cultural” sobre o estádio, já que há a possibilidade de demolição parcial do local para o projeto do novo estádio da Internazionale e do Milan. Para a Superintendência, esse interesse não existe e ele pode ser demolido.

De acordo com o documento, “as persistências do estádio original de 1925-26 e de sua ampliação entre 1937-39 resultam residuais em relação às sucessivas intervenções de adequação e ampliação, realizadas na segunda metade dos anos 1900 e, portanto, não submetidos às disposições porque elas não existiam há 70 anos”.

O texto ainda ressalta que as obras de ampliação feitas entre os anos de 1953 e 1955, além daquelas realizadas entre 1989 e 1990 e também nos anos 2000, “mostram uma arquitetura sujeita a uma contínua transformação com base nas exigências ligadas à fruição pública e segurança e as diversas adequações normativas próprias da destinação de uso da área futebolística e de espetáculo público”. No início deste mês, a Inter e o Milan apresentaram uma proposta para transformar o San Siro em uma área de lazer, com pista de corrida, ciclovia, academia ao ar livre, campo de golfe e museu.

(ANSA)