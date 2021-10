San Marino tem chefe de Estado mais jovem em exercício no mundo

SAN MARINO, 1 OUT (ANSA) – A República de San Marino, enclave situado no norte da Itália, possui a partir desta sexta-feira (1º) o chefe de Estado mais jovem atualmente em exercício no mundo e o segundo, por idade, na história do país.

Giacomo Simoncini, de 27 anos, ficará no cargo de chefe de Estado da Sereníssima República de San Marino durante os próximos seis meses, ao lado de Francesco Mussoni, de 50 anos, que já tinha exercido a função entre 2009 e 2010.

O “capitão regente” de San Marino tem mandato de seis meses e é eleito entre os 60 membros do Parlamento local, sempre em duplas.

Simoncini é recém-formado em farmácia e um grande apaixonado por esportes, tanto que é um dos dirigentes da seleção de futsal de San Marino.

No discurso de posse, os dois capitães regentes eleitos falaram sobre a pandemia de Covid-19 e da importante relação com a vizinha Itália.

“Queremos estar ao lado dos nossos cidadãos, apoiando firmemente o desenvolvimento e valorização daqueles setores que nos tornaram únicos e competitivos nas últimas décadas, desde o turismo às políticas comerciais, do empreendedorismo aos produtos locais. Itália e San Marino foram chamados a compromissos conjuntos e recíprocos, para apoiar as fases de emergência da pandemia”, disseram na cerimônia. (ANSA).

