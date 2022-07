Samuel Xavier comenta fase ofensiva e afirma que Fluminense briga por título: ‘Sonhamos com isso’ Lateral-direito do Fluminense revelou que esquema de Diniz favorece desempenho, projetou jogo contra o São Paulo e

Nesta sexta-feira, Samuel Xavier concedeu entrevista coletiva no CT Carlos Castilho. O lateral-direito comentou a boa sequência do Fluminense e a fase positiva no desempenho individual. O jogador ainda disse que a equipe briga por mais títulos nesta temporada e afirmou que o esquema de Diniz o deixa mais confortável para atuar.

– É muito importante esse modelo de jogo no meu desempenho, trabalhei com fernando e me conhece muito bem. sabia do meu estilo, acho que o resultado é fruto do trabalho e da confiança que ele tem em mim e do desempenho de todos os meus companheiros. Sabemos que não fazemos isso sozinhos. Eles estão me ajudando muito – disse.

E MAIS:

Samuel Xavier também relembrou o momento da renovação. Na ocasião, parte da torcida protestou contra a extensão do vínculo, mas o jogador minimizou as críticas e disse que deu a volta por cima.

– O momento da renovação não foi tão bom aqui dentro do Fluminense, então é normal não ter essa concordância. Mas foi muito bom ter a confiança da diretoria, eu sabia que poderia chegar esse momento. No mundo do futebol vivemos altos e baixos, e aquele era um momento de baixa. É bom estar colhendo os frutos porque nunca deixei de dar o meu máximo e trabalhar para isso.

Veja a classificação da Série A do Brasileirão

O lateral-direito revelou um pouco mais da sua relação com Diniz. Como o próprio técnico já havia dito, foi ele quem fixou Samuel Xavier na atual posição.

– Às vezes, como no ano passado, não tive essa oportunidade de jogar como ele me colocou, tendo mais essa liberdade e movimentação para poder encaixar nos espaços que o adversário dá e chegar no ataque. Sempre gostei de ser ofensivo, chegando mais por trás e não esperar na frente, sem a bola de costas como estava antes. Isso me atrapalhava. Eu e o Fernando já nos conhecíamos, e isso facilita para o atleta, já ter trabalhado com o treinador. Quando estava no Jundiaí, na transição para o profissional, jogava mais como terceiro homem de meio-campo, e depois fui mais para lateral, mas foi ele que me fixou. Depois disso consegui deslanchar na carreira profissional.

Por fim, Samuel projetou o confronto com o São Paulo, neste domingo, no Morumbi. O jogador destacou a qualidade do adversário, mas reforçou o bom momento do Flu e disse que o clube tem a possibilidade de conquistar o Brasileirão.

– A equipe é qualificada e bem treinada pelo Rogério Ceni. Vimos o jogo de ontem, foi difícil e levaram para os pênaltis. Sabemos que eles têm muita qualidade. Mas o desempenho que a gente vem mostrando vai colocar a gente na briga pelo título, sonhamos com isso. O torcedor sonha e queremos ir em busca disso. É difícil, outros também estão na briga, mas somos capazes de conquistar. Vamos em busca dessa vitória no morumbi, sabendo que eles vão brigar pela parte de cima da tabela. É um confronto direto, mas estamos trabalhando por isso, vamos com sabedoria para sair de lá com os 3 pontos

E MAIS: