Samuel Xavier cobra sabedoria do Fluminense para superar o São Paulo no Morumbi

“Assisti ao clássico e a vaga só foi decidida nos pênaltis. Sabemos da qualidade deles. O São Paulo vai brigar na parte de cima da tabela e teremos um confronto direto. Vamos precisar de muita sabedoria para conseguir sair do Morumbi com os três pontos.” Assim, Samuel Xavier, lateral do Fluminense, elegeu o São Paulo, adversário deste domingo, na rodada do Brasileiro, como uma ameaça ao bom momento do time carioca.

Ele manifestou a sua preocupação com os paulistas baseado no teste de fogo que o time de Rogério Ceni passou ao eliminar o favorito Palmeiras no jogo desta quinta pelo torneio mata-mata. Apesar da derrota de 2 a 1 no Allianz, em jogo que definiu vaga para a Copa do Brasil, a equipe do Morumbi superou o rival ao levar a melhor nos pênaltis.

Quatro pontos separam o Fluminense da equipe são-paulina (27 a 23) na classificação do Brasileiro. Para Samuel Xavier, entretanto, um resultado positivo fora de casa pode dar mais moral para o elenco seguir mirando o pelotão de frente.

“Temos uma equipe qualificada e estamos em um bom momento. Essa sequência vem nos colocando em evidência e na briga pelo título”, disse Xavier.

E o Fluminense não tem mesmo motivos para reclamar. São sete partidas de invencibilidade, com seis vitórias e um empate, desde o último revés, que aconteceu no dia 11 de junho, nos 2 a 0, em pleno Maracanã, para o Atlético-GO.

“Conseguir uma marca dessas em meio a um campeonato disputado como o Brasileiro é difícil. Queremos esticar isso ao máximo, mas para cumprir essa meta, precisamos de muito trabalho e dedicação.”

Da eliminação precoce na Sul-Americana, à boa fase atual, muita coisa aconteceu. A receita para manter o Fluminense nessa condição de time emergente, no entanto, ele tem decorado na cabeça. “Ter humildade, pés no chão, manter o foco e estar sempre à disposição”, afirmou Samuel Xavier, que vem se destacando na função de lateral-direito.