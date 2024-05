Samuel Eto’o discute com novo técnico da seleção de Camarões, Marc Brys

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 28/05/2024 - 18:35 Para compartilhar:

O presidente da Federação Camaronesa de Futebol (Fecafoot), Samuel Eto’o, discutiu com o técnico da seleção nacional, Marc Brys, que assumiu o cargo por ordens do chefe de Estado do país africano contra a vontade do ex-atacante do Barcelona.

O treinador belga foi nomeado no dia 2 de abril pelo ministro dos Esportes, sob as “altíssimas diretrizes do Presidente da República”, Paul Biya.

Sua designação foi tachada de “ilegal” pela Fecafoot, único órgão autorizado, segundo ela própria, a nomear o técnico da seleção.

Em um vídeo gravado nesta terça-feira, cuja autenticidade foi confirmada à AFP por um diretor da Fecafoot, Eto’o se dirige com veemência a Brys.

O ex-jogador de Barça, Inter de Milão e Chelsea expulsou da sala um representante do Ministério dos Esportes e recebe Brys com um “Bem-vindo à sua casa!”.

Mas o treinador, ordenado pelo representante do Ministério a deixar a reunião com ele, fica cara a cara com Eto’o, que diz visivelmente irritado: “Ou fica, ou vai embora!”.

Brys coloca a mão sobre o braço de Eto’o e o tom da discussão aumenta.

“Não me toque!”, diz o ex-atacante. “Eu sou o presidente!”.

– “Eu sou o treinador”, responde Brys.

– “Não! Você é o treinador porque outro te nomeou”, retruca Eto’o. “Você não cumpriu muitas coisas!”.

Em um dado momento, Eto’o grita: “Não fale assim comigo, você vai se sentar e vamos trabalhar, que desastre é esse!”.

Brys finalmente deixa a sala. “Se passar pela porta, não volte mais”, diz Eto’o.

Em comunicado, a Fecafoot afirma que Brys, “antes de deixar a sala, lançou insultos e ofensas a Eto’o”, o que não ficou registrado no vídeo.

A Federação anunciou uma reunião o mais breve possível do seu comitê de emergência para “tomar as decisões necessárias” e enumerou uma série de incumprimentos de que o treinador belga é acusado.

A seleção de Camarões se prepara para enfrentar Cabo Verde (8 de junho) e Angola (11 de junho) pelas Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo de 2026.

