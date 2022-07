Samsung tem melhor trimestre em 4 anos, mas alerta para demanda mais fraca de chips

Por Joyce Lee e Heekyong Yang







SEUL (Reuters) – A Samsung alertou que a demanda de fabricantes de smartphones e computadores por chips enfraquecerá mais, à medida que o consumo diminui e que a demanda resiliente de clientes de servidores também tenha ajustes em meio a temores de recessão.

Embora a maior fabricante mundial de chips de memória e smartphones tenha obtido seu melhor lucro operacional de abril a junho desde 2018 devido à forte demanda por chips de servidores, disse que seu negócio móvel viu os lucros enfraquecendo em meio a questões geopolíticas, preocupações com inflação e componentes mais altos e custos de logística.

“Os servidores são menos afetado por questões macro… Mas se ocorrer uma recessão global, os clientes de servidores também terão que ajustar seu estoque”, disse Jin-man Han, vice-presidente executivo do negócio de chips de memória da Samsung, em teleconferência.

“Devido à alta incerteza, estamos atualizando nossa previsão constantemente”, acrescentou. A Samsung responderá à incerteza com uma flexibilização de gastos de capital de curto prazo e fornecimento disciplinado de chips, disse Han, sem detalhar.

No entanto, a Samsung mostrou-se relativamente otimista com a demanda por smartphones no segundo semestre, dizendo que as interrupções no fornecimento foram resolvidas e que a demanda seguirá estável ou até mesmo terá crescimento de um dígito.

O lucro operacional da Samsung subiu para 14,1 trilhões de wons (10,8 bilhões de dólares) no trimestre encerrado em 30 de junho, ante 12,57 trilhões de wons no ano anterior, ante sua própria estimativa de 14 trilhões de wons.

O resultado incluiu as receitas com chips de 9,98 trilhões de wons e lucros de negócios de dispositivos móveis de 2,62 trilhões de wons. A receita total da Samsung aumentou 21%, para 77,2 trilhões de won.

O dólar forte também ajudou, com o lucro operacional subindo cerca de 1,3 trilhão de wons em relação ao trimestre anterior.

