Samsung revela nova interface de smartwatch

BARCELONA, Espanha (Reuters) – A Samsung Electronics revelou nesta segunda-feira uma nova interface de smartwatch para o sistema operacional desenvolvido em conjunto com o Google.

A interface One UI Watch, apresentada na conferência Mobile World, em Barcelona, virá com o novo Galaxy Watch, disse a companhia em um comunicado.

As atividades no relógio serão replicadas em dispositivos móveis vinculados. Por exemplo, se um usuário instalar aplicativos compatíveis com o relógio em um smartphone, eles também serão baixados para o smartwatch.

Ainda este ano, a Samsung apresentará uma nova ferramenta de design para tornar mais fácil para os produtores de apps criarem novos mostradores de relógio, acrescentou.

(Reportagem de Supantha Mukherjee e Clara-Laeila Laudette)

