Samsung projeta queda no lucro operacional a US$ 5,56 bi no 2º trimestre

A Samsung Electronics informou que espera queda de 56,3% em seu lucro operacional no segundo trimestre, na comparação anual, diante da demanda modesta pelos chips de memória, o que foi exacerbado pela disputa comercial entre Estados Unidos e China. A companhia informou que prevê queda no lucro operacional a 6,5 trilhões de wons sul-coreanos (US$ 5,56 bilhões), de 14,87 trilhões de wons em igual período do ano passado. A receita deve recuar 4,2%, a 56 trilhões de wons.

O resultado final da empresa deve ser divulgado mais tarde neste mês. O Suwon, o resultado preliminar, superou a expectativa do mercado. Analistas projetavam lucro operacional de 6,01 trilhões de wons e receita de 54,6 trilhões de wons, segundo a S&P Global Market Intelligence. Fonte: Dow Jones Newswires.