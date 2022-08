Samsung lança novos smartphones dobráveis

reuters 10/08/2022 - 12:19 Compartilhe

Por Joyce Lee

SEUL (Reuters) – A Samsung apresentou novos smartphones dobráveis nesta quarta-feira, mantendo os preços no mesmo nível do ano passado em uma tentativa de consolidar sua liderança em um nicho de mercado em expansão.

A companhia ixou o preço do Galaxy Z Flip4 em 999,99 dólares e o Galaxy Z Fold4 5G com tela principal de 7,6 polegadas a partir de 1.799,99 dólares nos Estados Unidos, o mesmo que os preços de lançamento dos modelos do ano passado.

“Transformamos com sucesso esta categoria de um projeto radical para uma linha de dispositivos apreciada por milhões em todo o mundo”, disse TM Roh, presidente e diretor de experiência móvel da Samsung.

O Galaxy Z Flip4 e Z Fold4, assim como seus fones de ouvido mais recentes, Galaxy Buds2 Pro, estarão disponíveis a partir de 26 de agosto em algumas regiões como Estados Unidos, partes da Europa e Coreia do Sul.

A Counterpoint Research prevê que as vendas globais de smartphones dobráveis ​​crescerão para 16 milhões de unidades este ano, apenas 1,2% do 1,36 bilhão de unidades a serem vendidas no mercado, mas um salto em relação aos 9 milhões comercializados no ano passado.

A Samsung detinha uma participação de mercado de 62% em smartphones dobráveis ​​no primeiro semestre, seguida pela Huawei com 16% e Oppo com 3%. A Counterpoint prevê que a participação da Samsung no segundo semestre ficará em torno de 80% após os novos lançamentos.

A Samsung disse que pretende que as vendas de telefones dobráveis ​​superem as de seu smartphone principal, Galaxy Note, no segundo semestre.

“Os dobráveis ​​ajudaram a Samsung a se diferenciar… A Apple será a principal concorrente da Samsung no futuro e esperamos que um dobrável seja lançado pela Apple em 2024 ou 2025”, disse Jene Park, analista sênior da Counterpoint.

