Samsung estima lucro operacional abaixo do previsto; em Seul, ação cai 2,35%

A Samsung Electronics estima que seu lucro operacional sofreu queda anual de 35% no quarto trimestre de 2023, ficando abaixo das expectativas do mercado. A maior fabricante mundial de chips de memória, smartphones e televisores disse em relatório preliminar, divulgado nesta terça-feira, que seu lucro operacional somou cerca de 2,8 trilhões de wons (US$ 2,1 bilhões) no trimestre entre outubro e dezembro, ante 4,31 trilhões de wons no mesmo período do ano anterior.

O resultado ficou bem abaixo do consenso da FactSet, de 3,797 trilhões de wons no trimestre até dezembro.

A empresa sul-coreana deve publicar seu balanço trimestral final ainda este mês. Para a receita do trimestre, a Samsung estimou queda de 4,9%, a 67 trilhões de wons.

Na Bolsa de Seul, a ação da Samsung fechou em baixa de 2,35% nesta terça-feira, ajudando o índice sul-coreano Kospi a cair 0,26%. *Com informações da Dow Jones Newswires.

