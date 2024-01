Samsung aposta na IA para recuperar trono dos smartphones

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 17/01/2024 - 20:09 Para compartilhar:

A Samsung lançou, nesta quarta-feira (17), os modelos mais recentes de smartphones da linha Galaxy, que incorporam a inteligência artificial (IA), em uma tentativa da gigante sul-coreana de ganhar terreno frente à Apple, maior vendedora de telefones celulares.

O S24 Ultra, apresentado em evento no estado americano da Califórnia, tem capacidade de traduzir chamadas e texto enquanto eles acontecem, em 13 idiomas. A função é alimentada por uma tecnologia própria de IA da Samsung.

Por meio de uma parceria com o Google, o S24 também oferece funções inéditas de busca, que, usando a AI, permitem ao usuário fazer uma pesquisa apenas circulando uma imagem ou frase na tela, funcionalidade que elimina a necessidade do tradicional “copiar e colar”, ressaltou a empresa.

A IA também potencializa os recursos da câmera, como a ajuda generativa para preencher ou remover fundos. Essas características estão otimizadas na nuvem ou a partir do próprio dispositivo, e várias delas usam o modelo Gemini da Google e seu chatbot, Bard.

Propriedades semelhantes da IA podem ser esperadas entre as novidades do iPhone 16, que deve ser lançado no fim do ano.

Assim como o iPhone mais recente, o Samsung S24 Ultra tem acabamento em titânio, material que confere maior durabilidade aos aparelhos, segundo a empresa.

A série Galaxy S24 começará a enviar pedidos no próximo dia 31, com o preço do Ultra, seu carro-chefe, a partir de US$ 1.299 (R$ 6.409).

A chegada do S24 acontece dias depois de dados da indústria mostrarem que o iPhone, da Apple, foi o smartphone mais vendido no mundo pela primeira vez, tirando da Samsung uma liderança de 12 anos.

Segundo a Corporação Internacional de Dados, o iPhone tirou a coroa da Samsung em 2023, com 234,6 milhões de unidades vendidas, contra 226,6 milhões da empresa sul-coreana.

