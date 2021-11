Samsung anunciará Taylor, no Texas, como local para nova fábrica de chips nos EUA, diz fonte

Por Alexandra Alper e Heekyong Yang e Sabahatjahan Contractor

(Reuters) – A gigante de tecnologia sul-coreana Samsung Electronics planeja anunciar ainda nesta terça-feira que escolheu um local em Taylor, no Texas, para sua nova fábrica de chips de 17 bilhões de dólares nos Estados Unidos, de acordo com uma fonte familiarizada com o assunto.

O Wall Street Journal informou na segunda-feira que a cidade texana de Taylor seria a casa da nova fábrica, observando que o anúncio era esperado em um evento nesta terça-feira com a presença do governador do Texas, Greg Abbott.

A Samsung, por sua vez, disse em um comunicado que não havia tomado uma decisão final sobre o local. O escritório de Abbott não respondeu a um pedido de comentário.

O WSJ disse que a Abbott tinha na agenda um “anúncio econômico” às 17h (20h no horário de Brasília).

Uma localidade no condado de Williamson, próximo à da cidade de Taylor, ofereceu o melhor pacote de incentivos entre os locais que a Samsung está considerando, disseram anteriormente fontes à Reuters.

O maior fabricante de chips de memória do mundo disse que também está considerando locais no Arizona e em Nova York. A instalação seria a segunda instalação de chips da Samsung no Texas, onde já fabrica chips em Austin.

A Samsung está se juntando aos rivais TSMC e Intel na corrida para expandir a fabricação contratada de chips nos EUA, onde o setor é visto como uma área de competição estratégica com a China.

