Samsung anuncia smartphone com IA e fica à frente da Apple

A Samsung de eletrônicos revelou seus mais recentes smartphones Galaxy na quarta-feira, 17. Estes são os primeiros da empresa a apresentar inteligência artificial (IA) no dispositivo, o que significa que podem processar dados de IA generativa diretamente no hardware, sem depender do envio dos dados para a nuvem. A família Galaxy S24 começará a ser comercializada no final deste mês.

Isso colocará a empresa pelo menos oito meses à frente da próxima família de iPhones, embora não se saiba se a Apple planeja incluir IA no dispositivo no lote deste ano. Isso dará à Samsung bastante tempo para ver quanto do mercado está pronto para comprar recursos como tradução em tempo real, pesquisa na web baseada em imagens e edição de fotos.

A Samsung não é a única empresa de hardware a apostar na IA este ano. Os fabricantes de computadores pessoais e seus fornecedores de chips estão promovendo fortemente os chamados PCs de IA, que também começarão a ser comercializados este ano. Mas para a Samsung, os riscos podem ser maiores do que para a maioria. A empresa há muito domina o mercado de smartphones do ponto de vista de volume, mas uma queda acentuada nas vendas em 2023 resultou na cessão dessa posição à Apple pela primeira vez. As remessas globais de smartphones da Samsung caíram quase 14%, para 226,6 milhões de unidades em 2023 – o segundo ano consecutivo de queda, de acordo com dados da empresa de pesquisa de mercado IDC no início desta semana. Fonte: Dow Jones Newswires.

