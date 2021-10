Samsung alerta sobre efeito de problemas na cadeia de fornecimento na demanda por chips

Por Joyce Lee e Heekyong Yang

SEUL (Reuters) – A Samsung Electronics disse nesta quinta-feira que espera que a escassez de componentes afete a demanda por chips de alguns clientes nos últimos três meses do ano, após a companhia reportar seu maior lucro trimestral em três anos.

A companhia disse que “um problema de fornecimento de componentes maior do que o esperado pode precisar ser monitorado” quanto ao impacto potencial em dispositivos que usam chips de memória, embora tenha acrescentado que há “forte demanda fundamental” por chips de servidor.

“Há muita incerteza devido a vários problemas macro, incluindo o efeito de ‘retorno ao normal’, fornecimento de componentes e aumento de preços de matéria-prima”, disse Han Jin-man, vice-presidente executivo de negócios de memória.

“Mas…os problemas de fornecimento de componentes parecem originar-se mais de incompatibilidades na gestão da cadeia de fornecimento do que de uma falta absoluta de fornecimento … Portanto, a situação pode melhorar a partir do segundo semestre do próximo ano.”

A maior fabricante mundial de chips de memória e smartphones reportou um salto de 28% no lucro operacional no trimestre de julho a setembro, para 15,8 trilhões de wons (13,48 bilhões de dólares), apoiado no aumento de 82% no lucro em seu negócio de chips, para 10,1 trilhões de wons.

O lucro líquido aumentou 31%, para 12,3 trilhões de wons. A receita cresceu 10%, para um recorde de 74 trilhões de wons.

Saiba mais