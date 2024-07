Samsung acelera lucro líquido no 2ºtrimestre, apoiada por semicondutores

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/07/2024 - 21:49 Para compartilhar:

A Samsung Electronics disse que seu lucro líquido aumentou quase seis vezes no segundo trimestre em comparação com o mesmo período do ano anterior, com seu negócio de semicondutores gerando mais da metade do lucro operacional geral.

Os fortes resultados trimestrais da maior fabricante mundial de chips de memória e smartphones são o sinal mais recente de que a demanda por chips continua robusta, alimentada pelo boom da inteligência artificial, e continua a impulsionar a recuperação dos lucros da gigante da tecnologia sul-coreana.

O lucro líquido disparou para 9,841 trilhões de won, de 1,724 trilhão de won um ano antes, disse a empresa. O lucro aumentou 46% em relação ao primeiro trimestre deste ano. O resultado superou uma estimativa de analistas ouvidos pela FactSet, de 8,228 trilhões de won.

A receita do trimestre aumentou 23% para 74,068 trilhões de won, e o lucro operacional aumentou quase 16 vezes para 10,444 trilhões de won, em grande parte em linha com as estimativas preliminares da empresa.

O negócio de fabricação de chips da empresa registrou 6,450 trilhões de won em lucro operacional no período, respondendo por cerca de 62% de sua renda operacional trimestral total.