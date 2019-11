Sampdoria marca no fim, bate o SPAL e deixa a lanterna do Campeonato Italiano

Um dos clubes mais tradicionais do país, a Sampdoria conseguiu nesta segunda-feira um importante resultado em sua luta para fugir da zona de rebaixamento do Campeonato Italiano. Fora de casa, na partida que completou a 11.ª rodada, a equipe de Gênova derrotou o SPAL por 1 a 0, no estádio Paolo Mazza, em Ferrara, e deixou a lanterna da competição para o rival.

Com a primeira vitória sob o comando do experiente técnico Claudio Ranieri – já tinha conseguido dois empates nas três primeiras partidas -, a Sampdoria subiu para oito pontos e está na 18.ª colocação, ainda dentro da zona de rebaixamento. Com a mesma pontuação, o rival Genoa está em 17.º lugar, fora da degola, pelos critérios de desempate. O SPAL, com sete pontos, é agora o lanterna, na 20.ª posição.

O gol da vitória da Sampdoria foi marcado pelo atacante Gianluca Caprari, aos 46 minutos do segundo tempo. O detalhe é que o jogador havia entrado em campo, ao substituir o centroavante Federico Bonazzoli, no minuto anterior.

Pela 12.ª rodada, os dois times voltarão a campo no próximo domingo. Em casa, no estádio Luigi Ferraris, em Gênova, a Sampdoria receberá a Atalanta. Fora de casa, o SPAL jogará contra a Udinese, no estádio Friuli, em Údine.