Sampdoria aposta em Pirlo como treinador para a Série B do Campeonato Italiano

A Sampdoria confirmou nesta terça-feira a contratação do técnico Pirlo, que chega com o objetivo de levar o clube de volta à elite do futebol italiano. Um dos principais jogadores da seleção italiana vai para o seu terceiro clube como treinador.

Pirlo, que assinou com a Sampdoria até junho de 2025, começou a carreira de treinador na Juventus, onde conquistou a Supercopa da Itália e a Copa da Itália na temporada 2020/21.

Na última temporada, Pirlo esteve no comando do Karagümrük, onde fez uma campanha apenas mediana, com o sétimo lugar do Campeonato Turco. Ele deixou o clube em maio, um pouco antes de completar um ano.

Nesta temporada, a Sampdoria somou apenas 19 pontos em 38 jogos e acabou rebaixada à Série B do Campeonato Italiano na última posição, ao lado de Spezia e Cremonese. Pirlo é uma aposta dos empresários Andrea Radrizanni e Matteo Manfredi, donos do Leeds United, que adquiriram o clube no final de maio.

Pirlo, 44 anos, foi um ex-meia com passagens marcantes por Inter de Milão, Milan e Juventus. Defendeu a seleção italiano de 2002 a 2015, com mais de 115 jogos. Dentre os inúmeros títulos, foi campeão mundial em 2006.

