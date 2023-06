Sampaoli revela passado com Flamengo e promete encontrar DNA do time

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/06/2023 - 14:30 Compartilhe

Durante a pausa para a Data Fifa, o técnico Jorge Sampaoli enfim vai ter um tempo sem jogo para trabalhar no Flamengo. O treinador prometeu reencontrar o DNA da equipe para começar a sonhar grande na temporada, após início ruim com Vitor Pereira.

“Quando digo que não tive tempo adequado é porque defendo uma ideia que o jogador precisa internalizar para as coisas fluírem. O tempo não ajuda porque tem muito jogo. É difícil poder trabalhar e fazer com que o jogador adquira rapidamente e ganhe os jogos. No Brasil, se você não ganha três jogos, vem a crise rapidamente. Temos que encontrar um DNA do clube que gere a reclamação no momento justo. Muitas vezes não se avalia se o processo é bom ou ruim. A massa é extremamente exigente”, disse o treinador.

Sampaoli também revelou ter um passado com o Flamengo, que já tentou contratá-lo em diversas oportunidades, mas só teve sucesso nesta temporada. No Brasil, o treinador já passou por Santos e Atlético-MG.

“Aconteceu a oportunidade de vir ao Flamengo depois de quatro ou cinco chances. Falei com Landim em três oportunidades para vir para cá. Ainda que a situação não fosse a ideal quando cheguei porque não pude montar o time e nem fazer a preparação que preciso para o jogo, mas está bem. Decidi vir”, afirmou.

Sampaoli vem em uma sequência boa no Flamengo. Nos últimos dez jogos, venceu sete e empatou três. O treinador aproveitou para mandar um recado para torcida.

“Sou uma pessoa muito ambiciosa. Quero que, a partir da minha chegada, o Flamengo seja ainda maior do que é. Falei com o presidente que faça um time que tenha muita ambição e que seja muito respeitado pelo mundo. Cada jogo será com o mesmo sentimento e com a mesma ideia. Que a obrigação do time com a torcida seja jogar bem e ganhar jogando de uma forma. Isso para mim não se negocia”, disse.

No Brasileirão, o próximo compromisso do Flamengo é diante do Red Bull Bragantino, quinta-feira, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias