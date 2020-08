Sampaoli revela “orgulho” por conquistar o primeiro título no futebol brasileiro

No Brasil desde o ano passado, quando comandou o Santos, Jorge Sampaoli conquistou o seu primeiro título no País neste domingo ao ser campeão mineiro com o Atlético-MG depois de mais uma vitória sobre o Tombense.

O treinador argentino, que no ano passado ficou com o vice do Brasileirão, se disse “orgulhoso” com a sua primeira conquista no Brasil e elogiou o Tombense por impor dificuldades na final do Campeonato Mineiro.

“Para mim é um orgulho estar neste país e levar um título. Paralelamente à disputa do Brasileirão, conseguimos um título difícil, contra um rival estruturado. Na verdade, sinto orgulho”, disse Jorge Sampaoli.

Mas as comemorações serão deixadas para os torcedores. Isso porque o Atlético-MG volta suas atenções para o Brasileirão. Na quinta-feira, o time recebe o São Paulo, no Mineirão, pela sétima rodada.

“Agora, que os torcedores desfrutem dessa alegria. Já pensamos prontamente no São Paulo, que vem de vitória, está bem. Retomar o caminho no Brasileiro”, alertou o argentino.

Com um jogo a menos do que a maioria dos times, o Atlético-MG está na quinta colocação do Brasileirão, com nove pontos. O São Paulo tem 13 e é o vice-líder.

