Sampaoli rasga elogios a Claudinho e já mira jogo com Athletico-PR na Copa do Brasil

A vitória por 2 a 0 sobre o Fortaleza, no Maracanã, no último sábado, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, ficou em segundo plano. No Flamengo, o foco é nos reforços que estão chegando para qualificar ainda mais o clube. Um dos nomes cotados é de Claudinho, do Zenit-RUS. O ex-atacante do Red Bull Bragantino foi muito elogiado por Jorge Sampaoli, que despistou sobre uma possível negociação com o atleta.

“Com respeito ao Claudinho, não sei nada. Mas, já que você o citou, para mim é um jogador de outro nível, superlativo. Mas não sei se está na órbita do clube, se está longe, perto”, disse Sampaoli durante a coletiva de imprensa, ainda no Maracanã.

O treinador também mencionou a situação do volante Allan, que já chegou no Rio de Janeiro para ser anunciado como novo reforço do Flamengo. O clube rubro-negro apresentou o goleiro Rossi, ex-Boca Juniors, antes da partida com o Fortaleza.

“Não sei se o Allan assinou ou não, sei que há negociações avançadas. Já trabalhei com ele no Atlético-MG, é um jogador de que eu gosto muito. Sem saber se pode vir ou não, é um jogador que respeito muito”, afirmou.

EM CRESCIMENTO

Em ascensão, o Flamengo chegou aos 25 pontos na tabela de classificação do Brasileirão, atrás apenas de Botafogo (30) e Grêmio (26). A preocupação do treinador, no entanto, é na Copa do Brasil, próximo compromisso da equipe na temporada.

O Flamengo enfrenta o Athletico-PR nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã. A rivalidade do confronto está em alta por causa das recentes disputas decisivas entre os clubes, sendo a última na final da Libertadores 2022, vencida pela equipe carioca.

“Contra o Athletico é muito difícil pra gente, mas tenho confiança de que o time pode fazer um grande jogo. Penso que temos três dias para preparar para o jogo, que será contra um time muito físico. Precisamos de uma estratégia interessante para poder vencer. Sei que vai ser muito difícil, importante saber que a torcida cada vez maior no Maracanã e isso empurra muito o time”, disse

