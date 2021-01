Sampaoli fica ‘na bronca’ com empate contra o Grêmio: ‘Nós merecíamos a vitória’

Jorge Sampaoli não fez duras cobranças aos seus jogadores após o empate com o Grêmio, por 1 a 1, nesta quarta-feira, 20 de janeiro, em Porto Alegre, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Porém, ele diz que seu time poderia ter saído com os três pontos da Arena do Grêmio, alegando que o Atlético era merecedor do resultado positivo. Confira o que disse o treinador do Galo no vídeo acima.

O time mineiro saiu na frente, mas permitiu o empate gremista-(Foto: Divulgação/Atlético-MG)

E MAIS:

Veja também