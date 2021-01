Sampaoli diz que o Galo foi ‘extremanente superior’ no jogo diante do RB Bragantino O treinador do Atlético-MG disse que o time esteve bem perto do que deseja como rotina de atuações do alvinegro

O técnico Jorge Sampaoli estava tolerante com o time do Atlético-MG apesar do empate por 2 a 2 com o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador achou o Galo bem superior ao rival e exaltou a atuação do Atlético.

-Seguramente, há correções a se fazer, mas hoje (segunda-feira) o time foi extremamente superior como visitante contra um rival que, sem dúvidas, era muito perigoso. Valorizo isso. Foi um crescimento muito claro em relação aos jogos anteriores- disse.

Sampaoli elogiou o modo da equipe atuar, que segundo ele, ficou perto do que deseja do time em todos os jogos. O alvinegro teve 56% de posse de bola e chutou mais a gol, 19 a 11. O domínio territorial não se converteu em gols, mas o argentino gostou do que viu.

-Hoje, esteve muito perto do que eu busco. Para além de erros ou incapacidades que cada jogador tem em diferentes jogos, hoje a atitude de protagonismo do time apareceu do início ao fim. Com isso, ganhamos um grande espaço na possibilidade de competir com os melhores times do Brasil-comentou.

Para o treinador, o Galo tem de repetir a forma de atuar contra o Atlético-GO, no próximo fim de semana, no Mineirão.

-Temos de jogar como hoje(na próxima partida). Hoje, o time veio a um campo muito difícil, contra um rival que jogou muito bem contra o Palmeiras e o São Paulo aqui. O time foi dominador, buscou a partida durante os 90 minutos-disse o comandante, afirmando que o Red Bull Bragantino “achou dois gols”.

-O rival achou dois gols em momentos inesperados e, do mesmo modo, o time buscou por todos os lados a possibilidade de empatar ou ganhar. Esta é a forma. Depois, o resultado terá a ver com circunstâncias de cada jogo-completou.

O Galo encara o xará Atlético-GO, domingo, 17 de janeiro, às 18h15, no Mineirão. Já o Red Bull Bragantino, vai Fortaleza encarar o Ceará, também no domingo, só que às 20h30.

