Sampaoli diz que Fla fez melhor partida do ano: ‘Superamos amplamente o Grêmio’

O técnico Jorge Sampaoli exaltou a performance do Flamengo na vitória sobre o Grêmio por 2 a 0, na noite desta quarta-feira, pela ida da semifinal da Copa do Brasil. Para o treinador argentino, o placar não apresentou o domínio dos cariocas na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

“A diferença futebolística foi maior do que dois gols. Penso que o time jogou uma partida, uma definição de semifinal de Copa do Brasil, fora de casa, quando o time local tem a obrigação de ganhar, e superou amplamente o Grêmio. Valorizar o resultado não é tão significativo quanto a maneira como jogamos”, comentou.

Na sua avaliação, o Flamengo fez a melhor partida do ano nesta quarta. “Foi um jogo que a equipe não acelerou e trocou muitos passes no campo rival. Dominou o jogo e se defendeu com a bola. A partir de agora, temos que encontrar essa forma para jogar sempre desta maneira.”

Para Sampaoli, uma das peças fundamentais que ajudam a explicar a grande atuação do Flamengo diante do Grêmio foi o lateral-esquerdo Filipe Luís. Na avaliação do treinador, ele foi o responsável pela boa conexão entre a defesa e o meio-campo, uma vez que a equipe teve os desfalques do zagueiro David Luiz e do volante Gerson.

“Filipe nos deu a possibilidade de ter uma melhor saída de bola”, comentou o treinador. “Foi muito equilíbrio de jogo. As ausências de David, de Gerson, que são jogadores importantes, mas com a coletividade o time teve seis ‘alturas’. Depois de perder a bola, o time recuperava imediatamente.”

