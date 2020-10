Sampaoli diz que faltou tranquilidade ao time em noite ‘triste’ para o Galo O treinador comentou que houve performance para vencer, mas faltou mais calma na hora de concluir as jogadas

O empate em casa do Atlético-MG com o Sport-PE, por 0 a 0, neste sábado, 24 de outubro, no Mineirão, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, gerou vários transtornos para a equipe mineira, que se distanciou da liderança e luta para recuperar o bom desempenho na competição.

O time mineiro chegou aos 32 pontos em 17 partidas, na terceira colocação. Nas últimas cinco partidas, o Atlético-MG marcou apenas cinco pontos em 15 disputados. Esse mal aproveitamento é a causa da queda do alvinegro na tabela de classificação do Brasileirão. Venceu apenas o Goiás, ficando no empate com Sport, Fluminense, além de ser derrotado por Bahia e Fortaleza.

O time mineiro chutou 26 vezes a gol, mas não teve eficiência em “furar” a defesa do Sport, com estratégia focada na defesa. Para Jorge Sampaoli, faltou tranquilidade em uma noite de “grande tristeza”.

-Uma tristeza muito grande o resultado pela forma como o time fez o jogo. Lamentavelmente, não acertamos o gol. São jogos que merecem um pouco mais de tranquilidade para finalizar as jogadas-disse Sampaoli na coletiva pós-jogo.

Para se recolocar na briga direta pela liderança, terá de se recuperar diante de dois rivais diretos: Palmeiras e Flamengo, no fim do primeiro turno e início do segundo.

