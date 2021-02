Sampaoli despista sobre permanência no Atlético-MG: ‘O futebol muda o tempo todo’

O decepcionante empate com o Bahia, por 1 a 1, no Mineirão, afastou o Atlético-MG da disputa pelo título do Brasileirão. A atuação, porém, ficou em segundo plano. Todo mundo queria saber uma posição de Jorge Sampaoli sobre seu futuro no clube ao fim da partida.

O Olympique de Marselha, da França, enviou uma proposta ao treinador argentino, que tem vínculo com o Atlético-MG até dezembro deste ano. Internamente, a diretoria alvinegra trabalha com a possibilidade da saída de Sampaoli. Ele, porém, despista.

“Não sei (se fica). O futebol muda o tempo todo. Só penso no próximo jogo, em vencer e fazer o time chegar mais na frente da tabela. O resto é indecifrável. Futebol é muito instável, ainda mais nesse País. Não sou diferente do resto. Não posso responder essa pergunta agora. Só sei que o time volta a trabalhar na segunda-feira”, disse Sampaoli.

Em relação a atuação do Atlético-MG diante do Bahia, o treinador lamentou a falta de sorte na conclusão das jogadas e também citou a falta de organização na defesa para lidar com os contra-ataques do adversário.

“A sorte, nos últimos tempos, não está com a gente em jogadas de muita clareza, com quatro, cinco cabeçadas dentro da área. Normalmente, fazemos o gol. Está nos faltando consolidar ou convicção para finalizar o domínio. Isso já está ocorrendo há mais tempo. Além da ansiedade de marcar, hoje também nos faltou organização defensiva na transição, quando o adversário nos atacava”, finalizou.

Abatidos pelo novo tropeço, os jogadores deixaram o campo rapidamente sem dar entrevistas. Na terceira colocação, com 62 pontos, o Atlético-MG pode se despedir matematicamente da briga pelo título se Internacional ou Flamengo vencerem Vasco e Corinthians, respectivamente, neste domingo pela 36ª rodada.

