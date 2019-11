Sampaoli aponta nova ‘final’ para o Santos em Goiânia: ‘Vamos jogo a jogo’

O técnico Jorge Sampaoli ficou satisfeito com a vitória do Santos, nesta quarta-feira, diante do Avaí, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis. O argentino destacou o fato de a equipe atingir a marca de 60 pontos e ainda manter remotas chances de título a sete jogos do final do Campeonato Brasileiro.

“Estamos focados em deixar o Santos no lugar mais alto. Vamos jogo a jogo, vendo quantos pontos somamos. Passamos a barreira dos 60 pontos e isso nos deixa muito felizes. Depois veremos onde terminaremos. Importante é pensar e ganhar sábado. Cada jogo será uma final”, disse o treinador, referindo-se ao duelo de sábado, às 17 horas, contra o Goiás, no estádio Serra Dourada.

Apesar da atuação santista não ter sido uma das melhores do ano, Sampaoli destacou a conquista dos três pontos. “Pela vontade, pelo entusiasmo, por ganhar em um campo difícil… Isso estimula para a sequência do campeonato, daqui a três dias tem um jogo complicado contra o Goiás.”

O técnico aproveitou para fazer uma análise geral da partida. “Começamos bem, mas depois, em uma jogada esporádica, o Avaí conseguiu diminuir. O estímulo do gol fez com que eles ficassem superiores a nós. No segundo tempo, ficou mais complicado depois da expulsão. Mesmo com a diferença na tabela, o Avaí sempre foi um adversário difícil para todos aqui (na Ressacada).”

Para o jogo com o Goiás, Sampaoli não poderá contar com o zagueiro Gustavo Henrique, que recebeu o cartão vermelho.