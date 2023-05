Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 04/05/2023 - 23:12 Compartilhe

O técnico Jorge Sampaoli manifestou sua frustração com o fato do Flamengo ter cedido o empate em 1 a 1 ao Racing nesta quinta-feira (4), em jogo pela terceira rodada do Grupo A da Copa Libertadores. Em entrevista coletiva no Estádio El Cilindro, o comandante rubro-negro afirmou que ainda há muito trabalho a se fazer para a equipe engrenar.

– Faz 15 dias que estamos aqui. É preciso mudar muita coisa, senão aconteceria o que você disse: eu não estaria aqui. Temos que melhorar o processo. E o time foi muito superior no desenvolvimento, tinha que ter vencido o jogo – disse.

