Sampaio volta a bater Campinas fora de casa e fica a uma vitória do título da LBF

Em vitória conquistada na noite deste domingo, o Sampaio Basquete bateu o Campinas pela segunda vez consecutiva, fora de casa, na série melhor de cinco jogos da final da Liga de Basquete Feminino (LBF), e ficou a um triunfo de garantir o título nacional. O time maranhense desta vez superou a equipe do interior paulista por 81 a 72, no ginásio do Tênis Clube de Campinas, onde na última sexta-feira havia derrotado o adversário por 63 a 59 na abertura desta decisão.

Com isso, o Sampaio terá até três chances de assegurar o troféu nesta série. A primeira delas será na próxima quinta-feira, às 19 horas, no ginásio Costa Rodrigues, em São Luís (MA). Caso o time paulista vença, o clube contará com uma segunda oportunidade de levar o caneco no sábado, em novo confronto na capital maranhense. Se o time campineiro conseguir conquistar duas vitórias fora de casa e empatar a série, a decisão do título irá para o quinto e último confronto, no dia 29, no interior paulista.

Neste domingo, o principal destaque da vitória do Sampaio foi a ala/pivô Clarissa, com 20 pontos. A sua atuação confirmou a ótima fase que vive. Antes de disputar esta decisão, ela foi eleita a melhor jogadora da campanha que levou o Brasil à conquista do ouro no basquete feminino dos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, onde o time nacional fez história ao derrotar os Estados Unidos na decisão.

A ala Tati Pacheco e a ala/armadora Tainá Paixão, que também fizeram parte da seleção no Pan, foram os outros dois principais nomes ofensivos do time maranhense, com 17 e 13 pontos, respectivamente. Pelo lado do Campinas, Babi, com 15 pontos, e Jeanne, com 14, foram as atletas que mais se sobressaíram no ataque, mas não conseguiram evitar a derrota que deixou o seu time mais longe de poder conquistar o título nacional.

Essa foi também a sexta vitória do Sampaio em seis partidas nestes playoffs da LBF, fase em que o time arrancou na luta pelo título. Já o Campinas, atual campeão brasileiro, vem amargando uma queda de produção nesta decisão depois de ter sido o líder desta temporada da competição.