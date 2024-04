Sampaio se reabilita, vence Campinas e garante vaga na Copa LBF

Agência Brasili Agência Brasil https://istoe.com.br/autor/agencia-brasil/ 07/04/2024 - 22:50 Para compartilhar:

Após ter uma sequência de sete vitórias seguidas interrompida pelo Ituano na última sexta-feira (5), o Sampaio Corrêa se reabilitou na Liga de Basquete Feminino (LBF). Neste domingo (7), a Bolívia Querida derrotou o Unimed Campinas por 73 a 58, no ginásio do Tênis Clube de Campinas (SP).

As maranhenses chegaram a 17 pontos em nove partidas, na segunda posição, a um ponto do líder Sesi Araraquara, com um jogo a menos. Como a vitória vale dois pontos e a derrota um, a equipe nordestina, no mínimo, igualará a pontuação do Sesi ao final do primeiro turno, mas ficará à frente, na ponta, por ter ganhado o confronto direto. As campineiras aparecem em terceiro, com 15 pontos em dez confrontos.

O resultado garantiu a classificação antecipada do Sampaio à Copa LBF, torneio inédito que reunirá, em maio, na cidade de Araraquara (SP), as quatro melhores equipes do primeiro turno. O Sesi é o outro time também já assegurado na competição. Ainda há duas vagas em disputa.

O Campinas, que volta à quadra somente no segundo turno, está fora da briga, pois Ituano e Santo André, ambos com 14 pontos, possuem mais vitórias (critério de desempate) e dois jogos a menos. Portanto, somarão no mínimo um ponto em cada partida e ficarão à frente ao final do turno.

A armadora Cacá, com 17 pontos e sete rebotes, comandou a Bolívia Querida no interior paulista. A ala-pivô Sassá foi outra a se destacar pela equipe maranhense, com 11 pontos e nove rebotes. A cestinha do confronto foi Iza Arnoni, do Campinas, com 18 pontos. Ainda pela equipe paulista, a também armadora Babi Honório chamou atenção no garrafão, com 14 rebotes (13 defensivos).