Sampaio Corrêa x Botafogo: prováveis times, onde assistir, desfalques e palpites Como a partida contra o CSA foi adiada, o Botafogo não entrou em campo na sexta rodada da competição. Dessa forma, o Alvinegro tem um jogo a menos que o Sampaio Corrêa

Na tarde deste sábado, Sampaio Corrêa e Botafogo se enfrentam no Estádio Castelão, no Maranhão, às 16h30, em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A Bolívia Querida e o Glorioso ocupam a oitava e nona posição, respectivamente. O time maranhense tem nove pontos, enquanto time carioca tem oito.

Como a partida contra o CSA foi adiada, o Botafogo não entrou em campo na sexta rodada da competição. O clube pediu a CBF esse adiamento, porque teve dificuldade em encontrar um local para mandar o jogo. Vale ressaltar que o Nilton Santos está cedido à Conmebol para a realização da Copa América.

Dessa forma, o Alvinegro tem um jogo a menos que o Sampaio Corrêa, que empatou sem gols com o Brusque, na última rodada. Até aqui, ambas as equipes têm duas vitórias e uma derrota na Série B.

FICHA TÉCNICA

Sampaio Corrêa x Botafogo

Data/Hora: 26/06, às 16h30

Local: Estádio Castelão, em São Luís (MA)

Árbitro: Jean Pierre Goncalves Lima (RS)

Assistentes: Leirson Peng Martins (RS) e Mauricio Coelho Silva Penna (RS)

Onde ver: Premiere e tempo real do LANCE!

SAMPAIO CORRÊA (Técnico: Felipe Surian)

​Mota; Luís Gustavo, Paulo Sérgio, Nilson Júnior e Eloir; Betinho (Mauro Silva), Ferreira e Daniel Costa; Pimentinha (Romarinho), Roney (Jean Silva) e Ciel

Suspensos: –

Pendurados: Jajá e Luis Gustavo

Fora: Alan Godói e Joécio

BOTAFOGO (Técnico: Marcelo Chamusca)

​Douglas Borges; Warley, Kanu, Gilvan, Guilherme Santos; Luís Oyama, Pedro Castro; Ronald, Marco Antônio, Chay; Rafael Navarro.

Suspensos: –

​Pendurados: Guilherme Santos e Chay

​Fora: Gatito Fernández, Rafael Carioca e Carli (em tratamento), Diego Cavalieri, Jonathan e Romildo (em transição)

Palpites: na redação do LANCE!, 25% apostaram em uma vitória do Botafogo, 50% disseram que a partida terminará empatada e 25% estão confiantes de que o Sampaio Corrêa será o vencedor.

