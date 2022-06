Sampaio Corrêa vence o Náutico e se afasta da zona de rebaixamento da Série B

O Sampaio Corrêa ganhou fôlego na luta para se afastar da zona de rebaixamento da Série B na noite desta sexta-feira, quando venceu o Náutico, por 2 a 0, no Estádio Castelão, em São Luís, na abertura da 12ª rodada. Pimeitnha e Gabriel Poveda marcaram os gols da partida.

A vitória encerrou sequência de dois jogos sem vitória do Sampaio Corrêa, que ganhou cinco posições e já aparece em sétimo lugar, com 15 pontos. Já o Náutico conheceu a segunda derrota consecutiva, estacionou nos 12 pontos e é o 15º, podendo entrar na zona de rebaixamento no final de semana.





Com bola rolando, o Sampaio Corrêa construiu a vitória ainda no primeiro tempo, marcando os dois gols. E poderia ter feito o terceiro, já que Gabriel Poveda desperdiçou pênalti aos 19 minutos, defendido pelo goleiro Lucas Perri.

Melhor em campo, o Sampaio Corrêa abriu o placar somente aos 38 minutos, quando Pimentinha recebeu bola na direita, cortou para a perna esquerda e encheu o pé, sem chances de defesa para o goleiro. O segundo gol saiu pouco tempo depois, aos 45, após assistência de Pimentinha para Gabriel Poveda.

No segundo tempo, o Sampaio Corrêa seguiu mandando na partida e criou mais chances de gol. Logo aos sete, Ferreira cruzou na área e Ygor Catatau acertou a trave. Dois minutos depois, após falta da direita, André Luiz desviou e o goleiro Lucas Perri fez grande defesa.

Pouco efetivo no ataque, o Náutico demorou a incomodar a defesa do Sampaio Corrêa, mas quase descontou aos 28 minutos, quando Jean Carlos arriscou de fora da área e assustou o goleiro Luiz Daniel. No restante da partida, o Sampaio administrou o resultado até o apito final.

O Sampaio Corrêa volta a campo no sábado, dia 18 de junho, quando visitará o Grêmio, às 11 horas, na Arena, em Porto Alegre. No mesmo dia, o Náutico receberá o arquirrival Sport, às 18h30, no estádio dos Aflitos, em Recife.

FICHA TÉCNICA

SAMPAIO CORRÊA 2 X 0 NÁUTICO

SAMPAIO CORRÊA – Luiz Daniel; Mateusinho (Maurício), Allan, Nilson Júnior e Lucas Hipólito; André Luiz, Ferreira (Lucas Araújo) e Rafael Vila (Renatinho); Pimentinha (Eron), Gabriel Poveda (Rafael Costa) e Ygor Catatau. Técnico: Léo Condé.

NÁUTICO – Lucas Perri; Thássio, Wellington, Bruno Bispo e Júnior Tavares (Robinho); Djavan, Rhaldney (Léo Passos), Nascimento (Ralph), Jean Carlos e Pedro Vitor; Amarildo (Júlio). Técnico: Roberto Fernandes.

GOLS – Pimentinha, aos 38; e Gabriel Poveda, aos 45 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO – Antonio Dib Moraes de Sousa (PI).

CARTÕES AMARELOS – Luiz Daniel, Rafael Vila e Renatinho (Sampaio Corrêa); Ralph e Pedro Vitor (Náutico).

PÚBLICO E RENDA – Não divulgados.

LOCAL – Estádio Castelão, em São Luís (MA).