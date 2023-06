Sampaio Corrêa vence em casa na Série B e aprofunda a crise do Londrina

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/06/2023 - 21:22 Compartilhe

O Sampaio Corrêa ampliou para quatro jogos sua invencibilidade dentro de casa na Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta quarta-feira, recebeu o Londrina, no Castelão, em São Luís (MA), e venceu por 2 a 0, com gols de Ytalo e Mateus Pivô. O jogo foi válido pela 11 ª rodada.

Com o resultado, o Sampaio Corrêa agora soma 15 pontos. Nos seis jogos realizados como mandante, foram três vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Já o Londrina segue em momento ruim, acumulando quatro derrotas seguidas. Com dez pontos, está perto da zona de rebaixamento.

Jogando em casa, o Sampaio Corrêa conseguiu abrir vantagem logo aos cinco minutos. Pimentinha recebeu na direita e cruzou na medida para Ytalo, que cabeceou colocado, sem chance para o goleiro Lucas Frigeri. Pouco depois, os mandantes quase ampliaram em chute de longe de Vinicius Alves, mas Frigeri espalmou bem desta vez.

As chegadas mais perigosas do Londrina no primeiro tempo foram de escanteio. No melhor deles, após cobrança de João Paulo, Gabriel cabeceou firme e a bola parou no travessão. No rebote, Matheus Lucas cabeceou por cima.

Ainda no primeiro tempo, Paulinho Moccelin, do Londrina, e Pimentinha, do Sampaio, ainda arriscaram chutes de longe, mas ambos saíram por cima do gol.

Os dois times seguiram arriscando chutes de longe no segundo tempo. O primeiro com perigo foi do Sampaio Corrêa, com Alyson, mas Lucas Frigeri fez boa defesa novamente. Aos 20 minutos, porém, o Sampaio fez 2 a 0. Jhony Douglas cobrou falta e Frigeri espalmou, mas Mateus Pivô estava atento para completar o rebote.

Logo após o gol, houve duas expulsões. O técnico do Sampaio, Márcio Fernandes invadiu o gramado para reclamar de entrada dura e levou o cartão vermelho. A árbitra, porém, foi mesmo ao VAR para analisar possível cartão vermelho para Paulinho Moccelin, do Londrina, por deixar o braço em Pimentinha. Após rever o lance, expulsou o jogador.

Com a vantagem no placar e no número de jogadores, o Sampaio Corrêa controlou bem a partida e, apesar de mais alguns chutes de longe, confirmou a vitória por 2 a 0.

Os dois times voltam a campo no próximo fim de semana pela 12ª rodada. No sábado, às 17h, o Sampaio Corrêa visita o Novorizontino, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP). No domingo, às 11h, o Londrina recebe o Mirassol, no Estádio do Café, em Londrina (PR).

FICHA TÉCNICA

SAMPAIO CORRÊA 2 X 0 LONDRINA

SAMPAIO CORRÊA – Luiz Daniel; Mateus Pivô, Gustavo Henrique, Joécio e Vitinho; Jhony Douglas (Luiz Otávio), Maurício e Eloir (Rafael Vila); Pimentinha (Claudinho Cebolinha), Ytalo (Alyson) e Vinícius Alves (Rodrigo Souza). Técnico: Márcio Fernandes.

LONDRINA – Lucas Frigeri; Léo Morais, Gabriel, Da Silva e Guilherme Lacerda (Ezequiel); Gustavo Salomão (Clinton), João Paulo, Moisés Gaúcho (Carlos Jatobá) e Higor Leite (Vinícius Barata); Paulinho Moccelin e Matheus Lucas (Caio Mancha). Técnico: PC Gusmão.

GOLS – Ytalo, aos cinco minutos do primeiro tempo. Mateus Pivô, aos 20 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Deborah Cecilia Cruz Correia (PE).

CARTÕES AMARELOS – Eloir e Rafael Vila (Sampaio Corrêa). Léo Morais, Guilherme Lacerda e Clinton (Londrina).

CARTÕES VERMELHOS – Márcio Fernandes (Sampaio Corrêa). Paulinho Moccelin (Londrina).





RENDA – R$ 15.075,00.

PÚBLICO – 1.348 pagantes (1.554 presentes).

LOCAL – Estádio Castelão, em São Luís (MA).

