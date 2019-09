Sampaio Corrêa vence, chega à final da Série C e sonha com o tetra nacional

O Sampaio Corrêa é o primeiro finalista do Campeonato Brasileiro da Série C – a terceira divisão nacional – e agora começar a sonhar com seu quarto título nacional. O time maranhense já tinha vencido a primeira partida por 2 a 0 em Aracaju, bateu novamente o Confiança – desta vez por 1 a 0 – e está na final. A partida foi disputada neste sábado no estádio Castelão, em São Luís.

O Sampaio Corrêa já levantou a taça nacional três vezes. Foi campeão da Série B de 1972, levou a Série C de 1997 e venceu a Série D de 2012. Agora conquistou o acesso e a vaga para a final sob o comando do técnico João Brigatti. O gol da vitória foi marcado por Vítor Salvador na etapa final.

Agora o time do Maranhão espera o adversário da final. Náutico e Juventude jogam neste domingo, às 18 horas, no estádio dos Aflitos, no Recife. Como perdeu na ida por 2 a 1, na primeira semifinal disputada em Caxias do Sul (RS), o time pernambucano precisa vencer por dois gols de diferença. Ou então ganhar por um e disputar a vaga na cobrança de pênaltis. Ao time gaúcho o empate já basta.

O Confiança deixa a Série C sem vaga na final, mas comemorando acesso conquistado após eliminar o Ypiranga-RS nas quartas de final.

O gol que carimbou a ida do Sampaio Corrêa para a final saiu aos 23 minutos. Esquerdinha levantou na área em cobrança de falta e Vítor Salvador desviou de cabeça. Mais de 14 mil torcedores foram ao estádio Castelão.