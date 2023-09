Sampaio Corrêa vence a Chapecoense e encerra jejum de 11 jogos na Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/09/2023 - 19:48 Compartilhe

Demorou, mas enfim o Sampaio Corrêa voltou a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro, ao passar pela Chapecoense, por 2 a 0, no estádio Castelão, em São Luís (MA), pela 28ª rodada. Eram 11 jogos sem vitória na competição e a pressão ainda maior contra o rebaixamento.

A vitória deixou o Sampaio Corrêa na 15ª posição, com 31 pontos. Quatro a mais que a própria Chapecoense, que permaneceu em 17º, com 27. O time maranhense também encerrou uma sequência de três meses sem vitória como mandante. A última vitória foi em 7 de junho, contra o Londrina (2 a 0).

Coincidentemente, a vitória aconteceu na estreia do técnico Fernando Marchiori. Ele foi contratado recentemente para substituir Márcio Fernandes e ajudar o time maranhense a escapar da queda à Série C.

Com bola rolando, o Sampaio Corrêa construiu a vitória sem dificuldades. Logo aos sete minutos, após confusão na área, Ytalo aproveitou a sobra e mandou para as redes. Não demorou e, aos 18, Neto Paraíba saiu da marcação de três defensores e finalizou com cavadinha na saída do goleiro Airton.

A vantagem de dois gols deixou o Sampaio em situação confortável, enquanto a Chapecoense precisou sair para o jogo. Contudo, o time catarinense não teve repertório suficiente para passar pela marcação e arriscou bastante em chutes de longe, mas todos sem sucesso.

No segundo tempo, o Sampaio Corrêa apostou na velocidade dos seus homens de lado para ampliar o marcador. Foi assim principalmente com Pimentinha na direita, mas que acabou sendo bem marcado pelos homens da Chapecoense.

Pressionada para ao menos diminuir a vantagem, a Chapecoense chegou a ter quatro atacantes em campo durante a etapa final, mas o problema seguiu sendo a criação das jogadas no meio-campo. Isso facilitou a vida do Sampaio Corrêa, que administrou o resultado até o apito final.

O Sampaio Corrêa volta a campo na terça-feira para enfrentar o Vila Nova, às 21h30, novamente no estádio Castelão, em São Luís (MA). Já a Chapecoense, no outro sábado, receberá o Ceará, às 17 horas, na Arena Condá, em Chapecó (SC).

FICHA TÉCNICA:

SAMPAIO CORRÊA 2 X 0 CHAPECOENSE

SAMPAIO CORRÊA – Luiz Daniel; Samuel Santos (Lucas Mota), Ícaro, Rafael Jansen e Pará; Mikael (Claudinei), Neto Paraíba (Ferreira) e Robinho (Eloir); Pimentinha, Ytalo e Vitinho (Vinicius Alves). Técnico: Fernando Marchiori.

CHAPECOENSE – Airton; Victor Ferraz, Bruno Leonardo, Lucas Freitas e Fabiano; Gustavo Cazonatti (Felipe Ferreira), Giovanni Pavani e Tomas Bastos (Bruno Vinicius); Marco Antônio (Henrique Dourado), Kayke (Kaio Mendes) e Marcinho (Bruno Nazário). Técnico: Claudinei Oliveira.

GOLS – Ytalo, aos 7, e Neto Paraíba, aos 19 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Samuel Santos, Mikael, Neto Paraíba e Yatalo (Sampaio Corrêa); Fabiano, Bruno Vinicius e Henrique Dourado (Chapecoense).

ÁRBITRO – Bruno Mota Correia (RJ).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Castelão, em São Luís (MA).





