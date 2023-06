Sampaio Corrêa perde pênalti e empata com o Ceará na Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/06/2023 - 18:28 Compartilhe

Sampaio Corrêa e Ceará fizeram um jogo equilibrado e empataram por 1 a 1 na tarde deste domingo. Ytalo abriu o placar para o time maranhense, mas Erick decretou o empate ainda no primeiro tempo. A partida, válida pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, foi realizada no estádio Castelão, em São Luís (MA).

Com o empate, o Sampaio Corrêa chegou a 16 pontos, agora há dois jogos sem vencer, já que vinha de derrota para o Novorizontino, por 1 a 0. O Ceará agora soma 20 pontos. Também vinha de derrota, por 3 a 1, para o CRB.

O Sampaio Corrêa foi melhor no primeiro tempo e criou mais chances de gol. Logo no começo, Jhony Douglas aproveitou rebote, mas chutou por cima. Mas aos 15 minutos, o placar foi inaugurado. Pimentinha fez boa jogada na direita, invadiu a área, driblou o adversário e tocou para o meio. Ytalo finalizou bem para marcar.

O Sampaio ainda teve duas boas chances em chutes de Neto Paraíba e Ytalo, mas quem balançou a rede foi o Ceará. Aos 39 minutos, Jean Carlos achou Erick livre na entrada da área. Ele finalizou muito bem para marcar um belo gol.

O Sampaio Corrêa teve grande chance para ampliar o placar no segundo tempo. A bola desviou no braço de Willian Maranhão e o árbitro marcou pênalti após revisão no VAR. Marcinho foi para a cobrança, mas parou em defesa de Bruno Ferreira.

O time maranhense seguiu no ataque e teve chutes de Neto Paraíba e Matheus Martins, mas sem gols. O Ceará melhorou nos minutos finais, com finalizações de Nicolas e David Ricardo, ambas para fora, decretando o empate no placar.

Os dois times voltam a campo na próxima quarta-feira. Às 19h, o Ceará recebe o Avaí no Castelão, em Fortaleza (CE). Mais tarde, às 21h30, o Sampaio Corrêa estará em Salvador (BA), onde duela com o Vitória, no Barradão.

FICHA TÉCNICA

SAMPAIO CORRÊA 1 X 1 CEARÁ

SAMPAIO CORRÊA – Luiz Daniel; Mateus Pivô (Luiz Otávio), Gustavo Henrique, Gabriel Furtado e Vitinho; Jhony Douglas, Maurício, Neto Paraíba (Rafael Vila), Marcinho (Vinícius Alves) e Pimentinha (Rodrigo Souza); Ytalo (Matheus Martins). Técnico: Márcio Fernandes.

CEARÁ – Bruno Ferreira; Warley, Tiago, Gabriel Lacerda e David Ricardo; Richardson (Zé Ricardo), Willian Maranhão (Arthur Rezende), Erick, Chay (Guilherme Castilho) e Jean Carlos (Janderson); Vitor Gabriel (Nicolas). Técnico: Eduardo Barroca.

GOLS – Ytalo, aos 15, e Erick, aos 39 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Mateus Pivô, Gabriel Furtado, Jhony Douglas e Marcinho (Sampaio Corrêa). Willian Maranhão e Arthur Rezende (Ceará).

ÁRBITRO – Thiago Luis Scarascati (SP).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Castelão, em São Luís (MA).

