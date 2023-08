Sampaio Corrêa fica no 1 a 1 com o Guarani e chega a seis empates seguidos na Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/08/2023 - 19:41 Compartilhe

O Sampaio Corrêa está invicto neste segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro, entretanto não há muito o que comemorar. Neste sábado, pela 25.ª rodada, o time maranhense chegou ao seu sexto empate seguido, desta vez ao empatar por 1 a 1 com o Guarani, no Castelão, em São Luís. Matheus Barbosa e Pimentinha foram os artilheiros da partida.

Com mais um resultado igual, o Sampaio Corrêa saiu momentaneamente da zona de rebaixamento. O time maranhense é o 16.º, com 26 pontos e terá que secar a Chapecoense no duelo contra o Avaí, no domingo. Já o Guarani perdeu mais uma chance de encostar no G-4, zona de acesso, permanecendo em sétimo, com 41, a dois pontos do Juventude, quarto colocado com 43.

Atuando em casa e necessitando do resultado, o Sampaio Corrêa foi para cima do Guarani. Aproveitando a bola parada, Robinho cobrou a falta na área e quase o zagueiro Wálber marcou contra, sendo salvo por Pegorari. A resposta do Guarani foi mais efetiva. Também na bola parada, Mayk cobrou o escanteio e Matheus Barbosa subiu para testar firme e abrir o placar, aos oito minutos.

Mesmo à frente do placar, o Guarani não conseguiu administrar a partida. Controlando todas as ações ofensivas, o Sampaio Corrêa esbarrava na própria falha, principalmente nas tomadas de decisões no último terço do campo. O time paulista procurou explorar os contra-ataques, e por pouco não foi eficiente novamente, mas o remate de Bruninho parou na trave. Na reta final, o Sampaio Corrêa procurou os chutes de média distância, mas parou em Pegorari.

A segunda etapa começou mais lenta. O Sampaio Corrêa seguiu com uma leve superioridade, com mais presença no ataque do que o Guarani, que manteve uma postura mais defensiva. Os donos da casa seguiam pecando quando chegavam próximo à área adversária. Abusando das bolas aéreas, o time maranhense só conseguiu levar perigo em uma cabeçada de Gustavo Henrique, defendido por Pegorari.

Quando colocou a bola no chão, conseguiu igualar o placar, aos 32 minutos. Pimentinha fez bela jogada com drible de corpo em seu marador individual e bateu colocado, sem chances para o goleiro do Guarani. Foi o primeiro gol do atacante na Série B. O gol deu um gás aos donos da casa, que pressionaram o Guarani no campo de defesa. Apesar da pressão e do volume imprimido, o Sampaio Corrêa não conseguiu a virada e chegou ao sexto empate consecutivo na Série B.

Na próxima rodada, o Guarani tem o ‘Dérbi 206’ contra a Ponte Preta, no sábado, às 18h, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP). Também no sábado, porém, às 17h, o Sampaio Corrêa visita o lanterna ABC, no Frasqueirão, em Natal (RN).

FICHA TÉCNICA

SAMPAIO CORRÊA 1 X 1 GUARANI

SAMPAIO CORRÊA – Thiago Braga; Matheus Pivô (Marcinho), Gustavo Henrique, Gabriel Furtado e Alyson; Neto Paraíba, Ferreira (Samuel Santos) e Robinho (Eloir); Ytalo (Getterson), Pimentinha e Henrique (Matheus Martins). Técnico: Márcio Fernandes.

GUARANI – Pegorari; Alvariño, Wálber, Lucão e Mayk (Caíque Silva); Matheus Barbosa (Wenderson), Lucas Araújo (Bernardo) e Bruninho (Isaque); João Victor e Bruno Mendes (Derek). Técnico: Umberto Louzer.

GOLS – Matheus Barbosa, aos oito minutos do primeiro tempo. Pimentinha, aos 32 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Wálber, Matheus Barbosa, Derek e Lucas Araújo (Guarani); Ferreira (Sampaio Corrêa).

ÁRBITRO – Arthur Gomes Rabelo (ES).

RENDA E PÚBLICO – Não divulgados.

LOCAL – Estádio Castelão, em São Luís (MA).

