Sampaio Corrêa e Ituano empatam em jogo com gols perdidos e expulsão na Série B

Com chances de gol dos dois lados e uma expulsão, Sampaio Corrêa e Ituano empataram sem gols, nesta sexta-feira, no estádio Castelão, em São Luís (MA), pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A dupla aparece na zona intermediária da classificação.

Sampaio Corrêa e Ituano somam 20 pontos, mas os paulistas aparecem em 15º lugar e os maranhenses em 16º pelo número de saldo de gols: -2 a -6. São oito pontos de diferença para o Tombense, primeiro time da zona de rebaixamento e que ainda entrará em campo na rodada.

A partida foi extremamente equilibrada, tanto é que, mesmo quando Rafael Carvalheira, do Ituano, foi expulso, as ações seguiram as mesmas e o placar não foi alterado. Igualdade mais do que justa na capital maranhense.

O primeiro tempo teve dois momentos distintos. O início foi muito ruim tecnicamente e sem chances de gol. Contudo, antes do intervalo a dupla encaixou os passes, arriscou mais vezes e poderia ter aberto o marcador, não fosse a falta de pontaria dos homens de ataque.

Aos 38 minutos, Rafael Carvalheira encontrou Paulo Victor no lado direito da área e ele cruzou para Felipe Saraiva, que finalizou longe e desperdiçou boa chance para o Ituano. Dois minutos depois o Sampaio Corrêa respondeu em linda jogada individual de Pimentinha que parou na trave esquerda.

No segundo tempo, Ituano e Sampaio Corrêa voltaram propondo jogo. Os paulistas assustaram aos sete minutos, quando Felipe Saraiva cruzou rasteiro e Rafael Carvalheiro chutou de primeira. A bola desviou na marcação e saiu rente a trave. O Sampaio respondeu aos nove, em chute fraco de Pimentinha.

Não demorou e o Ituano voltou a criar chance de abrir o placar. Aos 13, após cruzamento da direita, Thiaguinho, na marca do pênalti, chutou forte e o goleiro Luiz Daniel fez ótima defesa. O que ninguém esperava era que ímpeto tivesse que ser diminuído com a expulsão de Carvalheira, aos 20.

Com um homem a mais, o Sampaio Corrêa até esboçou pressão pela vitória, mas viu o Ituano ser valente e também explorar os contra-ataques. A partida seguiu igual e sem gols até o apito final.

O Sampaio Corrêa volta a campo na quarta-feira para enfrentar o Avaí, às 21h30, na Ressacada, em Florianópolis (SC). Já o Ituano, na terça-feira, visitará a Chapecoense, às 19 horas, na Arena Condá, em Chapecó (SC).

FICHA TÉCNICA

SAMPAIO CORRÊA 0 X 0 ITUANO

SAMPAIO CORRÊA – Luiz Daniel; Mateus Pivô, Gustavo Henrique, Gabriel Furtado (Joécio) e Alyson; Jhony Douglas (Vinicius Alves), Neto Paraíba (Robinho) e Maurício (Mikael); Pimentinha, Ytalo e Marcinho (Emerson Carioca). Técnico: Márcio Fernandes.

ITUANO – Jefferson Paulino; Pacheco, Claudinho, Rafael Pereira e Mário Sérgio; José Aldo (Marthã), Thiaguinho (Lucas Siqueira) e Rafael Carvalheira; Hélio Borges (Quirino), Paulo Victor (Aluísio) e Felipe Saraiva (Felipe Fonseca). Técnico: Márcio Freitas.

CARTÕES AMARELOS – Mateus Pivô, Gabriel Furtado e Ytalo (Sampaio Corrêa); José Aldo, Hélio Borges e Paulo Victor (Ituano).

CARTÃO VERMELHO – Rafael Carvalheira (Ituano).

ÁRBITRO – Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES).

RENDA – R$ 33.400,00.





PÚBLICO – 2.586 pagantes.

LOCAL – Estádio Castelão, em São Luís (MA).

