Sampaio Corrêa derrota o Botafogo-SP e se afasta do Z4 da Série B Resultado faz equipe maranhense melhorar sua classificação na tabela, enquanto o time paulista segue na luta para escapar do risco de rebaixamento

Em confronto direto pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, Sampaio Corrêa e Botafogo-SP entraram em campo na noite deste domingo (15), no estádio Castelão, em São Luís.

Com o resultado de 2 a 0, o Tubarão chegou aos 17 pontos, pulando para a 14ª colocação. Já o time de Ribeirão Preto, com o tropeço fora de casa, estacionou na 16ª posição com seus 14 pontos.

O jogo

Em um início mais movimentado, tanto o Botafogo-SP, quanto o Sampaio Corrêa, já partiram pra cima atrás de abrir o placar no Castelão. Na primeira tentativa por parte do time paulista, Bady quase fez após cruzamento Ronald, porém, não ficando para trás, Pimentinha, agora para os donos da casa, respondeu na mesma moeda arriscando um chute que assustou o goleiro Darley.

Na sequência, a equipe do Tubarão passou a ditar mais o ritmo de jogo até meados dos 30 minutos. Com Pimentinha sendo muito acionado, Vinícius Kiss e companhia pelo meio-campo tentava encontrar espaços para que o time local conseguisse encontrar seu tento, porém sem êxito nas chances criadas.

Após muitas tentativas, aos 32 minutos, Caio Dantas conseguiu abrir a contagem. Após jogada individual do destaque do jogo, Pimentinha, o atacante bateu cruzado com direito ao seu companheiro de equipe chegando para cabecear para o fundo das redes. 1 a 0.

Já na segunda etapa, a equipe maranhense estava disposta a querer aumentar sua vantagem. Com isso, em uma das primeiras tentativas, outra vez ele, Caio Dantas, assustou o sistema defensivo do time de Ribeirão Preto cabeceando para fora.

Na sequência, Claudinei Oliveira, tentando dar um ânimo para sua equipe em campo, optou por algumas mudanças. E parece ter surtido efeito. Em uma boa chegada ao seu campo de ataque, a Pantera por pouco não marcou com Ferreira, que, por sua vez, acabou isolando a bola.

Após mais algumas mudanças, porém agora de ambos os lados, o panorama do confronto seguia igual. Sem conseguir manter o ritmo de uma possível pressão, o Botafogo passou a atacar pouco, dando a deixa para o Sampaio conseguiu segurar o resultado.

Na reta final, apesar das chances de Matheus Anjos, que, por muito pouco não igualou tudo para o Bota, a Bolívia Querida tranquilizou o confronto marcando mais. Aos 41, Diego Tavares, arriscando um lindo chute de fora da área, viu a bola fazendo uma curva que não deu chances ao goleiro Darley para dar números finais ao jogo por 2 a 0.

