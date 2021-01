Sampaio Corrêa bate o Confiança e mantém chances matemáticas de acesso na Série B

Com chances mínimas de acesso no Campeonato Brasileiro da Série B, o Sampaio Corrêa foi à Arena Batistão, em Aracaju, nesta terça-feira, e venceu o Confiança por 1 a 0. Marcinho, aos 13 minutos do segundo tempo, marcou o único gol do confronto, válido pela 36.ª e antepenúltima rodada.

Com o resultado, os visitantes foram aos 51 pontos, na sétima colocação, e ainda podem alcançar o CSA, que, com 56, completa a faixa de acesso ao Brasileirão. Os donos da casa, por outro lado, seguem com 45, na 13.ª posição, e ainda não estão matematicamente livres do rebaixamento.

O confronto nordestino começou amarrado, com poucos espaços. Não à toa, a primeira boa chegada foi dos donos da casa, apenas aos 13 minutos, com Guilherme Castilho, que cobrou escanteio fechadinho e quase marcou gol olímpico.

Os visitantes responderam aos 16 minutos com cabeceio de Daniel Felipe após escanteio batido por Marcinho. Já aos 39, os maranhenses também assustaram em escanteio perigoso de Marcinho, que passou rente à segunda trave.

A etapa final teve o Sampaio Corrêa buscando marcar nos primeiros minutos. Aos 11, Roney puxou para o meio e finalizou firme, parando em boa defesa de Rafael Santos. Na sequência, aos 13, Marcinho arriscou de muito longe e, contando com toque no “morrinho artilheiro” e bobeada do goleiro adversário, abriu o placar.

O Confiança, então, despertou para o tempo complementar. Caique Sá, aos 20 minutos, fez boa jogada e parou em Mota. Já aos 22, Iago foi acionado por Djalma e passou para Jeferson Lima, que também ficou no arqueiro rival. Por fim, aos 37, Reis arriscou e foi outro que não bateu o goleiro visitante.

O Sampaio Corrêa volta a campo nesta sexta-feira, às 21h30, diante do Cuiabá, na Arena Pantanal, em Cuiabá. Já no sábado, às 16h15, novamente na Arena Batistão, o Confiança enfrenta o América-MG.

FICHA TÉCNICA

CONFIANÇA 0 x 1 SAMPAIO CORRÊA

CONFIANÇA – Rafael Santos; Thiago Ennes (Ari Moura), Luan Bueno, Nirley e Silva; Serginho (Renan Gorne) e Guilherme Castilho (Tiago Luis); Rafael Vila (Jeferson Lima); Iago, Reis e Bruno Paraíba (Caíque Sá). Técnico: Daniel Paulista.

SAMPAIO CORRÊA – Mota; Luís Gustavo (Diego Tavares), Paulo Sérgio (Joécio), Daniel Felipe e Eloir (Joazi); André Luiz, Léo Costa, Vinícius Kiss (Gustavo Ramos) e Marcinho; Roney e Jackson (Mailson). Técnico: Léo Condé.

GOL – Marcinho, aos 13 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Guilherme Castilho e Serginho (Confiança); Luis Gustavo (Sampaio Corrêa).

ARBITRAGEM – Antonio Dib Moraes de Sousa (PI).

RENDA E PÚBLICO – Jogo com portões fechados.

LOCAL – Arena Batistão, em Aracaju (SE).

