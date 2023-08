Sampaio Corrêa arranca empate nos últimos minutos diante do CRB

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/08/2023 - 19:35 Compartilhe

Sampaio Corrêa e CRB ficaram no empate por 1 a 1 em duelo disputado na tarde deste sábado, no estádio Castelão, em São Luís (MA). O confronto, válido pela 23.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, teve gol marcado nos minutos finais para definir o resultado. O time de Alagoas saiu na frente no início da segunda etapa com Anselmo Ramon, enquanto os maranhenses deixaram tudo igual em cobrança de pênalti de Eloir.

O Sampaio Corrêa chegou aos 24 pontos e se livrou de entrar na zona do rebaixamento nesta rodada, terminando com quatro pontos de vantagem para o Tombense, que é o 17.º. Londrina, Chapecoense e ABC também seguem na degola. O CRB perdeu novamente a oportunidade de colar na primeira página da tabela, chegando aos 29 pontos e ficando no 12.º lugar, uma posição tranquila para os objetivos iniciais dos alagoanos neste início de segundo turno.

Em campo, os dois times fizeram um primeiro tempo com poucas oportunidades claras. Pimentinha acertou o travessão aos 12 minutos em jogada ofensiva do time da casa, enquanto Anselmo Ramon tentou finalização da entrada da área e causou perigo. O primeiro tempo terminou com as defesas levando a melhor diante dos ataques e os goleiros se destacando para manter o placar em branco.

Na etapa complementar, o jogo mudou. Logo aos quatro minutos, Juninho lançou bola na área e Anselmo Ramon ganhou da marcação para marcar de cabeça, fazendo valer o bom posicionamento do artilheiro na partida. O goleiro Luiz Daniel, que estava se destacando, ficou sem reação na jogada.

O Sampaio Corrêa só conseguiu empatar após pênalti sofrido por Pimentinha aos 44 minutos, com apoio do VAR. Na cobrança, Eloir teve tranquilidade para deslocar o goleiro Diogo Silva e devolver a igualdade para o marcador. O time da casa ainda ensaiou uma pressão nos minutos finais, mas o duelo acabou empatado.

O Sampaio Corrêa volta a campo no próximo sábado (19) para enfrentar o Juventude às 18h, em Caxias do Sul (RS), enquanto o CRB visita o lanterna ABC, no mesmo dia, às 17h, no Frasqueirão, em Natal (RN).

FICHA TÉCNICA

SAMPAIO CORRÊA 1 X 1 CRB

SAMPAIO CORRÊA – Luiz Daniel; Samuel Santos (Mateus Pivô), Gustavo Henrique, Rafael Jansen e Vitinho; Mikael (Emerson Carioca), Maurício (Eloir) e Marcinho; Pimentinha, Ytalo e Henrique (Matheus Martins). Técnico: Márcio Fernandes.

CRB – Diogo Silva; Hereda, Gum, Ramon Menezes e Guilherme Romão; Falcão (Auremir), Anderson Leite (Juninho Valoura), Renato (Bruno Silva) e João Paulo (Anderson Conceição); Léo Pereira e Anselmo Ramon (Rômulo). Técnico: Daniel Paulista.

GOLS – Anselmo Ramon, aos quatro minutos e Eloir, aos 46 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Samuel Santos e Rafael Jansen (SAM); Hereda, Gum, Guilherme Romão, Anderson Leite, João Paulo e Anderson Conceição (CRB)

ÁRBITRO – Gustavo Ervino Bauermann (SC)

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis

LOCAL – Estádio Castelão, São Luís (MA).

