Sammy revela perseguições de stalkers: ‘Muito medo’

Da Redação 29/06/2023 - 6:02

Na última quarta-feira (28), Sammy abriu o coração sobre “o lado de ser uma pessoa com visibilidade que poucas pessoas conhecem”. Nos stories do Instagram, a influenciadora falou sobre sobre o fato de stalkers (perseguidores) vistos em filmes serem mais comuns do que muitos imaginam.

“Eu recebo mensagens, de tempos em tempos aparece alguns. O cara alucina que tem um relacionamento comigo, e o mais assustador é que eles sabem onde a gente frequenta, lugares que a gente não posta”, explicou ela.

“Um dia, já faz muito tempo, eu estava saindo de um evento […] E um carro me seguiu […] Virei para a direita quatro vezes, ou seja, um quadrado, você volta para onde você estava. Ninguém vai fazer isso. E se ele fizer, é porque realmente está te seguindo. E eu fiz duas vezes. Quando eu vi, comecei a acelerar, dar fuga, e ele começou a ir atrás de mim. Parei no posto de gasolina 24 horas e eles passaram reto. Nesse dia eu fiquei com muito medo”, contou.

Na sequência, a ex de Pyong Lee ainda compartilhou que essa não foi a única vez que algo parecido aconteceu. Em outra ocasião, um seguidor questionou se ela havia mudado de endereço, pois tentou enviar-lhe um presente e o item não pode ser entregue.

Sammy também contou que o mesmo homem respondia seus stories como se os dois tivessem um relacionamento. Confira o vídeo aqui.

