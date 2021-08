Sammy Lee não tem vontade de comemorar aniversário: ‘Estou triste’

Separada de Pyong Lee há pouco tempo, Sammy Lee abriu o coração para os seguidores do Instagram e revelou que não tem vontade de comemorar seu aniversário de 23 anos. A influenciadora disse que sente muita falta da mãe, que morreu em julho vítima de câncer.

“Como comemorar mais um ano de vida sendo que a pessoa que me deu a vida não está aqui? Minha mãe não está mais aqui, estou muito triste e a única coisa que me faz querer comemorar a minha vida é que eu sei que ela ia querer isso. Ela gostava muito de comemorar aniversário, principalmente o meu. Ela não deixava passar em branco e não ia gostar de me ver triste. Por isso estou me esforçando muito para ficar bem hoje. Hoje é como se fosse um dia para ela, estou vivendo para ela. Porque ela merece”, desabafou Sammy.

