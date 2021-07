Sammy Lee lamenta morte da mãe: ‘O dia mais difícil da minha vida’

“Oi mãe, perder você de ontem pra hoje fez ser o dia mais difícil da minha vida. Eu pude estar contigo nas suas últimas horas de vida, cuidando de você como você cuidou de mim, e naquele momento, mais nada importava, só a nossa esperança. Você foi a pessoa de maior fé que eu já conheci, mesmo quando a medicina desistiu de você, você ainda dizia que Deus estava contigo, que o seu amor a Deus era maior que qualquer dor ou doença”, começou Sammy.

“Se eu pudesse te traria de volta agora mesmo, com toda a saúde do mundo. Eu te amo muito muito muito muito muito, e eu sempre vou te amar! Vou contar nossas melhores histórias para o Jake, ele vai saber a vó guerreira que ele tem! 44 anos e já vai conhecer o paraíso um dia vamos nos encontrar! Eu estou sendo forte pelos meus irmãos e meu filho, sendo a força que você foi até agora na família. Deus, te amo, e confio no seu amor”, finalizou ela.

Após o post, Sammy Lee recebeu muitas mensagens de apoio e pêsames de seus seguidores e fãs. “Força”, disse um internauta. “Ela está bem agora sem sofrer”, deixou outro. “Que Deus te ajude a superar essa grande perda”, escreveu uma terceira usuária.